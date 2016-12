Assaidi hakt knoop door na 'koud' gesprek: "Het glas was halfleeg"

Oussama Assaidi heeft zich zaterdag officieel verbonden aan FC Twente. De vleugelaanvaller (28) tekende voor tweeënhalf jaar bij de Tukkers, die de strijd wonnen van diens oud-werkgever sc Heerenveen.



Assaidi sprak met technisch manager Gerry Hamstra van de Friezen. "Ik heb altijd warmte gevoeld tijdens mijn jaren bij Heerenveen, maar het gesprek was koud. Het glas was halfleeg", vertelt de Marokkaan aan Voetbal International. In Enschede was dat anders. "Het gevoel na de gesprekken met Jan van Halst en René Hake was goed."



"De uitleg van Hake kwam overeen met wat ik gezien heb van Twente. Ik was blij met zijn uitleg over hoe hij over voetbal denkt. Van Halst vertelde dat er voldoende sportieve perspectieven zijn bij Twente. Dat staat bij mij voorop en er is rekening gehouden met de financiële situatie van de club", aldus Assaidi, die 'erg blij is met deze stap.



"Bij Twente wordt er goed en fris gevoetbald, er is een grote aanhang en het 4-3-3-systeem past bij mij", aldus Assaidi. De buitenspeler was clubloos sinds zijn vertrek bij Al-Ahli.