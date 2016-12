Chadli wees deze opmerkelijke aanbiedingen af

Nacer Chadli moest vorig seizoen bij Tottenham Hotspur meestal tevreden zijn met een plaats op de bank. De Rode Duivel koos daarom in de zomer voor een overstap naar West Bromwich Albion. Met die keuze deed hij toch wat wenkbrauwen fronsen.



"Veel vrienden begrepen niet dat ik naar hier kwam, dat is waar. Maar zij zaten niet in mijn situatie en houden waarschijnlijk niet zoveel van het spelletje als ik", legt hij uit in de Daily Star. "Sommigen verkiezen om bij een grote club te zitten, maar ik zou er altijd voor kiezen om te spelen, zelfs al is het bij een kleinere club."



Ook over zijn financiële situatie maakte Chadli zich geen zorgen. "Als ik geld gewild had, was ik wel naar Rusland of China gegaan. Ik heb immers aanbiedingen uit die hoek gekregen."