Memphis Depay laat zich weer eens van goede kant zien

Memphis Depay heeft zich eindelijk weer eens van zijn goede kant laten zien. De aanvaller van Manchester United heeft een ernstige zieke fan laten glunderen, zo blijkt uit een aantal posts op social media.



Memphis Depay koos Carmen McGrane uit als winnaar van een paar gesigneerde voetbalschoenen. Een cadeau waar hij het meisje, dat lijdt aan neurofibromatosis, enorm blij mee heeft gemaakt. Dat bleek wel uit een post van Damon McGrane die je hieronder ziet.





That's tough man... your sister gets my boots Damon. Enjoy the holidays, brighter days are coming!đŸ™đŸœâ€ pic.twitter.com/zrVicVyPLd

Tag a mate who would like my boots for Christmas, and tell me why your friend deserves them! I'll choose the winner later this week.đŸŽ đŸœđŸŽ„â˜ƒâ„đŸŽ pic.twitter.com/FsOPHLGcrW