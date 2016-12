Ziyech krijgt opnieuw slecht nieuws vanuit Marokko

De kans dat Hakim Ziyech in de winterstop aan de slag gaat op de Afrika Cup, wordt met de dag kleiner. De middenvelder werd niet opgenomen in de selectie van het nationale elftal van Marokko voor het toernooi en inmiddels gaat de soap verder.



Er was namelijk hoop voor Ziyech toen bekend was geworden dat Younès Belhanda vier tot zes weken buitenspel zou staan vanwege een teenblessure. Volgens bronnen binnen de Marokkaanse voetbalbond zou Ziyech inmiddels namelijk buiten beeld zijn om als vervanger te fungeren.



De kans dat de Ajacied binnenkort vertrekt om aan de slag te gaan naar de Afrika Cup lijkt dus met de dag kleiner te worden.