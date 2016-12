Napoli komt met nieuws over Milik

Napoli is met goed nieuws naar buiten gekomen over Arek Milik. De spits raakte onlangs zwaar geblesseerd, maar er is inmiddels licht aan het einde van de tunnel voor de Pool. Zijn herstel verloopt tenslotte voorspoedig.



"Milik heeft de afgelopen tijd alweer de nodige workouts gedaan en heeft ook alweer met zowel links als rechts geschoten en dat stemt Aurelio De Laurentiis tevreden. Hij deed dan ook alvast een voorzichtige voorspelling.



"Ik zal geen valse voorspellingen doen, maar ik ben ervan overtuigd dat we hem in februari op het veld zien en dat hij meer dan klaar is voor de wedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabéu", vertelde de voorzitter aan Tutto Mercato Web. Dat belangrijke duel wordt op 15 februari gespeeld.