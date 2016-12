NAC Breda heeft opvolger Dijkhuizen op het oog

NAC Breda koos er afgelopen week voor om Marinus Dijkhuizen de laan uit te sturen. Daarna bleef het afwachten wie de plaats van de oefenmeester in zou nemen. BN/De Stem weet nu dat NAC het vizier gericht heeft op Graham Arnold.



Arnold is zeker geen onbekende van de club uit Breda. Hij is tegenwoordig weliswaar werkzaam in Australië bij Sydney FC, maar in het verleden kwam hij als voetballer in actie voor NAC Breda. Dat was tussen 1995 en 1997.



Alhoewel de deal nog niet officieel beklonken is, wijst alles erop dat Arnold spoedig aan de slag gaat bij NAC Breda. Andere namen die al genoemd werden als mogelijke nieuwe oefenmeester, zijn Maurice Steijn en Alfons Groenendijk.