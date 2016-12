'Messi komt met deze BIZARRE eis voor Barça'

Lionel Messi is met een bizarre eis op tafel gekomen om zijn contract bij FC Barcelona te verlengen. De Spaanse topclub wil logischerwijs graag met de Argentijn door, maar de eisen van Messi lijken inmiddels de spuigaten uit te lopen.



Messi maakt het volgens Italiaanse media inmiddels zo bont dat hij een bizar jaarsalaris wil ontvangen van Barça om zijn nog tot medio 2018 lopende contract te willen verlengen. Hij heeft zijn vizier naar verluidt gericht op liefst vijftig miljoen euro per jaar.



Of Barcelona bereid is een dergelijk bedrag neer te tellen voor Messi, is nog even afwachten. De komende jaren staat hij hoe dan ook nog onder contract bij de ploeg uit Catalonië.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.