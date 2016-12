Dit zijn de 10 grootste flops uit de Eredivisie dit seizoen

HanV +1518 Rang: Wereldspeler

Of een speler een flop is, is maar wat iemand er van verwacht.

Wat ik rare namen op deze lijst vind zijn Milec en van Peppen, je kunt best Roda JC een ploeg vinden die onaantrekkelijk speelt, maar ze verdedigen als een subtopper en krijgen weinig doelpunten tegen en dan noemen ze twee verdedigers. Ik zou dan die spits noemen.

Verder kun je het aantal PEC-spelers wel wat opmerkelijk noemen, blijkbaar is er een groot verwachtingspatroon bij die ene man die per wedstrijd de punten toekent. Dat zou je een verdekt compliment kunnen noemen.

Verder is het de omgekeerde wereld om te zeggen dat door VI de spelers van de clubs uit de onderste regionen er slecht voor staan. Die spelers kijken hoop ik naar de ranglijst van de clubs en dat is hopelijk niet afhankelijk van de VI. Of bedoelen ze nu dat VI aan scorebordjournalistiek doet. Als je wint heb je vrienten. Als je verliest heb je een slecht punt van VI, ongeacht hoe je gespeeld hebt. Ik zou liever de positieve insteek zien, een overzichtje van de spelers die bij de gespeelde wedstrijd, door het aanwezige publiek, als man van de wedstrijd is gekozen. Best kans dat zo'n Antonia dan opeens op een dergelijke lijst opduikt.