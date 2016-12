"NAC is al een paar jaar het lachertje van de voetbalwereld"

De Jupiler League-ploeg NAC besloot op donderdag zijn oefenmeester Marinus Dijkhuizen bij het grofvuil te plaatsen. De coach beschikte al over een aflopende verbintenis, maar de club uit Breda heeft die nu per direct opgezegd. NAC-watcher Ronald Sträter van het medium Omroep Brabant haalt hard uit naar dit beleid.



Hij zegt namelijk: "NAC is echt een trainerskerkhof. De club ontslaat bijna jaarlijks een trainer, dat is een grote schande. Dat kan natuurlijk niet. De voetbalwereld kijkt hier ook naar en iedereen is het er over eens: wat dit betreft is NAC al een paar jaar het lachertje van de voetbalwereld."



NAC doet het momenteel veel slechter dan verwacht in de Jupiler League. De ploeg uit Breda staat achtste en draait dus niet bovenin mee. Koploper VVV-Venlo heeft tien punten voorsprong op de voormalige werkgever van Dijkhuizen.