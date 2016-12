Luuk de Jong: dit is waarom Siem onderschat wordt

Middenvelder Siem de Jong is niet de meest populaire speler in het Phillips Stadion bij PSV. Eigenlijk zijn de fans van zijn huidige werkgever hem misschien wel liever kwijt dan rijk. In de afgelopen topper van PSV tegen Ajax kwam hij echter tot scoren en zijn broer Luuk vertelt nu dat Siem eigenlijk door iedereen onderschat wordt.



In gesprek met De Telegraaf zegt de spits: "Siems opvallendste karaktertrek is dat hij altijd discussies wil winnen. Hij wil ten koste van alles de ander overtuigen, dat zijn visie de juiste is. Dat is een kwaliteit van hem, maar soms kun je je daar ook aan ergeren. Hij zou in ieder geval een goede voor de politiek zijn."



De Jong gaat verder: "Siem is iemand die altijd voor het team bezig is. Als je alleen al kijkt op hoeveel posities hij in zijn carrière gespeeld heeft. Hij cijfert zich altijd voor het team weg. Ik heb soms een beetje het gevoel dat hij daardoor onderschat wordt, ook al in zijn periode bij Ajax. Daar is hij in al die jaren gewoon heel belangrijk geweest, ook met zijn doelpunten."