Neymar spreekt zich uit over contractverlenging Messi

De Braziliaanse wereldster Neymar heeft inmiddels een nieuw contract gescoord bij zijn werkgever FC Barcelona, waardoor hij nu een van de best betaalde spelers ter wereld is. Lionel Messi blijft wat dat betreft achter, want hij heeft zijn krabbel nog niet gezet onder een nieuwe verbintenis, alhoewel Neymar heilig gelooft dat dit binnenkort alsnog gaat gebeuren.



In gesprek met het medium ESPN zegt de Braziliaan: "We hopen dat Messi bij ons in Barcelona blijft. Ik verwacht dat hij spoedig een nieuw contract ondertekent."



Het is nog steeds alleszins de verwachting dat Messi inderdaad een nieuwe verbintenis ondertekent in het Camp Nou-stadion. De vader van de Argentijn, Jorge Messi, is naar verluidt in onderhandeling met de clubleiding van de Catalanen. De beide partijen zijn flink aan het steggelen over geld: het basissalaris van Messi wordt ongeveer 35 miljoen euro per jaar, daar is men het wel over eens, maar ook wil de wereldster een eenmalige bonus van maar liefst vijftig miljoen euro ontvangen. En dat is Barça vooralsnog wat te gortig.