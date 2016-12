Eredivisie-voetbal rond de kerst? "Het thema is bespreekbaar"

In Engeland, België en een aantal andere landen is het een traditie, maar in Nederland ligt het voetbal rond de kerstdagen opnieuw stil. Volgens Chris Woerts is dat 'onbegrijpelijk'.



In de periode 2005-2008 werd er rond de jaarwisseling 'gewoon' gevoetbald, maar het toenmalige draagvlak onder de clubs is verdwenen. "Dat is veel te lang terug, natuurlijk", stelt Woerts in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er kwam een einde aan vanwege oneigenlijke gronden. Coaches lieten hun clubs weten het te ingrijpend te vinden, ook qua privéleven."



"In Nederland zijn we er heel goed in om de deuren dicht te gooien als juist iedereen naar buiten wil. Kijk naar het succes in de Premier League. Het spreekt het publiek enorm aan", zo benadrukt de oud-directeur van onder meer Feyenoord en de Eredivisie CV. In januari gaan de betrokken partijen bekijken of een terugkeer van de oude traditie (1956-1973) haalbaar is.



KNVB-woordvoerder Koen Adriaanse beaamt dat, maar voegt wel een kanttekening toe: "Voetbal rond kerst is een onderdeel van de gesprekken. In elk geval gebeurt dit volgend seizoen nog niet. Maar het thema is bespreekbaar."