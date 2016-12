'Arsenal heeft zijn nieuwe Thierry Henry gevonden’

De huidige assistent-bondscoach van België, Thierry Henry, maakte vooral faam in dienst van Arsenal. The Gunners hopen al jaren op een natuurlijke opvolger en die lijkt men gevonden te hebben.



Althans, dat is wat Sky Sports-analist Alan Shearer beweert. Hij duidt Alexis Sánchez aan als zijn opvolger: “In Sánchez heeft Arsenal eindelijk wat ze zo lang wouden na het vertrek van Henry in 2006. Hij is al enkele jaren bij Arsenal maar lijkt nu pas volledig opgebloeid en scoort hij aan de lopende band in de spits. Een positie die hij waarschijnlijk altijd al beoogde.”



Sánchez werd dit seizoen door manager Arsène Wenger in de spits gedropt en dat leverde hen inderdaad nog geen windeieren op. De Chileen kent een enorm sterk seizoen en fungeerde al twaalf keer als doeltreffend kanon. Hij gaf daarbovenop ook nog eens zes assists. Ondertussen lopen er, uiterst moeizame, onderhandelingen over contractverlenging.