Strootman wint met AS Roma ondanks doelpunt De Guzman

AS Roma heeft zich donderdag hersteld van de verloren topper tegen Juventus. Met Kevin Strootman de hele wedstrijd in de ploeg wonnen de Romeinen in het eigen Stadio Olimpico met 3-1 van Chievo. Jonathan de Guzman bracht de bezoekers uit Verona in de 37e minuut nog wel op voorsprong, door een voorzet vanaf de rechterkant met een knappe duik in de hoek te koppen.



Op slag van rust trok Stephan El Shaarawy de stand echter weer gelijk uit een vrije trap, waarna Edin Dzeko aan het begin van de tweede helft AS Roma op voorsprong zette. Diego Perotti besliste de wedstrijd in blessuretijd uit een strafschop. De ploeg van trainer Luciano Spalletti verkleinde de achterstand op Juventus tot vier punten. De koploper speelt vrijdag in Doha om de Italiaanse Supercup tegen AC Milan.



Napoli, de nummer drie van de Serie A, voorkwam op de valreep een nederlaag bij Fiorentina. Manolo Gabbiadini tekende diep in de toegevoegde tijd uit een strafschop voor de gelijkmaker: 3-3. Lorenzo Insigne en Dries Mertens, de Belg die in de voorgaande twee wedstrijden bij elkaar liefst zeven doelpunten maakte, hadden Napoli eerder in de wedstrijd tot twee keer toe op voorsprong gebracht. Bij Fiorentina kwam Kevin Diks in de slotfase als invaller binnen de lijnen.



Genoa verloor met 1-0 bij Torino, maar toch schreef de club historie. Trainer Ivan Juric bracht in de 87e minuut Pietro Pellegri in het veld, die pas vijftien jaar en 280 dagen oud is. Pellegri evenaarde volgens databureau Gracenote een stokoud record uit de Italiaanse topcompetitie. Amadeo Amadei was in 1937 precies even 'oud' toen hij debuteerde bij AS Roma. (ANP)