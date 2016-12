Overtreding op Nuytinck levert spektakel op in Gent

Anderlecht heeft donderdag in de Belgische competitie met 3-2 gewonnen bij AA Gent. De thuisclub speelde bijna een uur in ondertal, nadat Anderson Esiti in de 37e minuut met rood van het veld was gestuurd. De Nigeriaanse middenvelder moest vertrekken nadat hij op het been van Bram Nuytinck was gaan staan. De Nederlandse verdediger van Anderlecht kwam zelf ook gevaarlijk inglijden.



De rode kaart voor Esiti leidde tot heel wat commotie. De tien van AA Gent vonden dat Nuytinck zich had aangesteld en kwamen bij het ingaan van de rust verhaal halen. De oud-speler van NEC bleek wel degelijk last te hebben van de trap van Esiti, want Nuytinck moest zich kort na rust laten vervangen.



De stand was toen nog in evenwicht. Lukasz Teodorczyk (met zijn tweede treffer van de avond) en Alexandru Chipciu zetten Anderlecht daarna op 1-3, waarna Danijel Milicevic met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd de spanning nog even terugbracht in de slotfase. Anderlecht verkleinde door de winst de achterstand op koploper Club Brugge weer tot twee punten. (ANP)



Scoreverloop:

1-0 (25')Danijel Milicevic

1-1 (29') Lukasz Teodorczyk

1-2 (56') Lukasz Teodorczyk

1-3 (74') Alexandru Chipciu

2-3 (87') Danijel Milicevic