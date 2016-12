Twente lijkt mis te grijpen: "Dat zal denk ik niet lukken"

Manchester City verhuurde Enes Ünal vorig seizoen aan NAC Breda en bracht hem in augustus onder bij FC Twente. Met tien doelpunten draait de Turkse spits aan goed seizoen, ook al verliepen de afgelopen weken een tikkeltje moeizaam.



"Het is natuurlijk wel zo dat dit soort spelers nog niet gewend zijn aan een heel seizoen", vertelt Jan van Staa in het RTV Oost-programma Binnenkant Paal. "Het verwachtingspatroon wordt elke week groter en ze leggen de lat hoog neer en bij een topscorer helemaal. Dan gaat men steeds meer op hem letten. Nu zal 'ie wat slimmer moeten zijn."



Journalist Tijmen van Wissing vult Van Staa aan: "Ze hopen hem volgend jaar ook weer te strikken, maar dat zal denk ik niet lukken. Als hij de tweede seizoenhelft er ook tien inschopt dan staat hij op twintig en dan zal City echt wel een andere club voor hem zoeken."