Van Dijk krijgt advies: "Chelsea zou beter bij hem passen"

Virgil van Dijk is als verdediger van Southampton uitgegroeid tot een uitmuntende verdediger. Southampton wil hem dolgraag behouden, maar Engelse topclubs zouden in de rij staan om hem voor veel geld binnen te halen.



Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester City zouden de Oranje-international allemaal willen halen. Menigeen vergelijkt zijn route met die van Jaap Stam, dus aan oud-teamgenoot Bert Konterman om een vergelijking te maken. "Virgil doet het nu heel goed en dat verbaast me wel. Bij FC Groningen vond ik hem veel fouten maken, maar de stap naar Celtic heeft hem goed gedaan", zo laat hij weten aan Metro.



"Jaap was uitmuntend, Virgil kan heel goed worden", meent Konterman. "Jaap was een complete verdediger Hij was kopsterk, las het spel, kon prima opbouwen en had de ideale bouw. Jaap had niet al te lange benen, waardoor hij een laag zwaartepunt had waardoor hij snel en wendbaar was."



De oud-speler besluit: "Bij AC Milan speelde Jaap back, dat zie ik Virgil in de toekomst niet doen, omdat hij nooit wendbaar en snel zal worden. Hij moet dan ook niet voor een club als Arsenal kiezen. Die ploeg wil altijd voetballen, waardoor je als verdediger veel ruimte in je rug hebt. Chelsea zou beter bij hem passen."