Domper voor oud-Ajacied: "We moeten hem nu blijven steunen"

Viktor Fischer moet de wellicht mooiste periode van het Premier League-seizoen missen. De Deense oud-Ajacied komt dit seizoen niet meer in actie voor zijn broodheer Middlesbrough.



"Hij zal er nog minimaal twee tot drie weken uit liggen", zo stelt manager Aitor Karanka op het digitale thuis van Middlesbrough. In zijn optiek is dit een flinke aderlating. "Het is een goede jongen in de kleedkamer en hij begon net zijn kans te grijpen. We moeten hem nu blijven steunen."



Fischer kampt met een blessure aan zijn knie. In de zomer werd de aanvaller voor vijf miljoen euro gekocht van Ajax, waar hij na een aarzelende start zijn draai gevonden had. In december leek de Deen een vaste basisplaats te hebben afgedwongen, maar een tegen Swansea City opgelopen blessure gooit roet in het eten.