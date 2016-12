'Ajacied Ziyech mag alsnog hopen op Afrika Cup-deelname'

Hakim Ziyech is definitief niet opgenomen in de huidige selectie van Marokko voor de Afrika Cup. Bondscoach Hervé Renard geeft de voorkeur aan andere spelers dan de Ajax-middenvelder mag nu toch weer hopen.



Le360 meldt dat Younès Belhanda van de Franse koploper OGC Nice geblesseerd is geraakt. Zijn herstel vergt vier tot zes weken, waardoor de Afrika Cup aan zijn neus voorbij zal gaan. Gaat Ziyech nu dan toch een kans krijgen of kiest de bondscoach alsnog voor andere namen?





Volgens @Le360fr is Belhanda 4 tot 6 weken uitgeschakeld! Dat betekent dat Hakim Ziyech mag hopen op de Afrika Cup! https://t.co/tnVtK3ydNk pic.twitter.com/bjrTYIsJxO — Anouar Amrani (@anouaramrani) 22 december 2016