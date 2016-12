'Lotgenoot' neemt het op voor Ziyech: "Discriminatie, honderd procent zeker!"

De bondscoach van Marokko, Hervé Renard, heeft Ajax-sterspeler Hakim Ziyech niet nodig voor de Afrika Cup. Dat vinden de supporters van Ajax absoluut niet erg, maar Khalid Sinouh, oud-doelman van onder meer RKC Waalwijk, AZ, PSV én Marokko, kan het maar moeilijk bevatten.



"Iedereen weet dat Ziyech niet op zijn mondje is gevallen. Daar zijn ze bij Marokko niet van gediend. Maar het is toch van de gekke als je zó’n speler niet meeneemt naar de Afrika Cup? Dat toernooi vraagt om fysiek spel, dat weet ik wel, maar iemand met zo veel kwaliteit moet altijd geselecteerd worden", vertelt Sinouh aan Metro.



Sinouh werd na een paar interlands ook al niet meer geselecteerd, omdat hij volgens zichzelf een 'Nederlands' karakter had. "Het was discriminatie, honderd procent zeker! Als Nederlandse Marokkaan heb je daar een achterstand. Kijk maar naar Nourdin Boukhari, die niet werd geselecteerd voor de Afrika Cup toen hij bij Ajax speelde."